Für B2B-Websites die richtige Farbe ins Spiel bringen

Die Farbgebung einer Website als Erfolgsfaktor im B2B? Oftmals berücksichtigen B2B-Marketer diesen Aspekt gar nicht, da andere Website-Anforderungen Vorrang haben. Wichtiger ist häufig, Botschaften und Inhalte optimal zu transportieren und darzustellen. Dabei spielen gerade der Einsatz und die Kombination von Farben eine bedeutende Rolle im Design. Doch wieso ist die Farbgebung für erfolgreiche B2B-Websites so essentiell?

Farben haben einen starken Einfluss auf das Empfinden der User, denn sie lösen Gefühle und Emotionen aus. Zudem beeinflussen sie das Handeln von Menschen. Schon alleine durch richtig eingesetzte Farben im Website-Design haben Unternehmen also die Möglichkeit, sich im Gedächtnis der User zu verankern. Farben können die Aufmerksamkeit der User erregen und sie zu bestimmten Aktionen bewegen.

Farben gezielt einsetzen für Markenbildung und Kundenbindung

Auch in Bezug auf barrierefreies B2B Website-Design nimmt der Faktor Farbe eine entscheidende Rolle ein. Farben stehen nie für sich alleine. Sie kommunizieren und setzen Kontraste, die unterbewusst beim Nutzer wirken. Die durch Farben ausgelöste Emotion trägt maßgeblich zur Bildung der Marke bei. Das ist gerade im B2B-Segment essentiell, denn ein positives Markenimage unterstützt die Glaubwürdigkeit eines Unternehmens und fördert die Kundenbindung.

Bevor eine Farbgebung festgelegt wird, sollte jedoch die betreffende Zielgruppe definiert werden. Denn nur bei einer zielgruppengerechten Farbauswahl werden die gewünschten Emotionen und Reaktionen auch ausgelöst. Dabei ist ebenso entscheidend, ob und wie die Farbe auch zum Unternehmen und den Produkten passt. Dazu muss sich aber erst einmal die Wirkung der einzelnen Farben bewusst gemacht werden.

Absprüngen vorbeugen dank harmonischer Farbgebung

Eine harmonische Farbgebung ist für den Nutzer entscheidend, wie er eine B2B-Website betrachtet. Erfahrungsgemäß betrachtet ein Nutzer eine Website mit hellen und schwach gesättigten Farben länger als Websites mit stark gesättigten Farben. So können Sie bereits alleine durch die Farbgebung schnelle Website-Absprünge vermeiden.

Es heißt, schwache Farben und wenig Kontraste wirken schüchtern. Eine ruhige Farbgebung mit kräftigen Kontrasten kann allerdings durchaus seriös und professionell wirken. Zu viele Farben und Kontraste dagegen wirken schnell unangenehm und unprofessionell. Gerade bei der Lesbarkeit von Schriften spielen die Helligkeit und Sättigung der Farben eine herausragende Rolle. Ein optimaler Kontrast zwischen Hintergrundfarbe und Schriftfarbe gewährleistet neben der Schriftart die Lesbarkeit.

Blau als bevorzugte Farbe für B2B-Websites

Die Farbe Rot gilt in der Farbenlehre als aggressive, dominante Farbe. Sie kann daher in einer B2B-Website als Auszeichnungsfarbe verwendet werden. Denn diese Farbe wird vom Nutzer sehr stark wahrgenommen und kann dadurch zu einer schnelleren Aktion führen. Die Farbe Grün dagegen wirkt lebendig und vermittelt Balance sowie Harmonie.

Blau gilt als die Lieblingsfarbe der meisten B2B-Unternehmen und wird daher häufig auf B2B-Websites eingesetzt, oftmals in Kombination mit den Farben Grau und Weiß. Die Farbe Weiß hinterlässt bei B2B-Websites einen cleanen und übersichtlichen Eindruck und wird deshalb gerne als Hintergrundfarbe verwendet. Da die Produkte im B2B-Segment häufig sehr komplex und erklärungsbedürftig sind, wird auf der Website viel Weißraum eingesetzt. Das gibt der Website entsprechend Luft und Freiraum und hilft, die teils komplexen Inhalte besser erfassen zu können.

Eine B2B-Website in Schwarz-Weiß kann bspw. Eleganz und Hochwertigkeit ausstrahlen. Gleichzeitig kann es auch für ein klassisches B2B-Unternehmen stehen. Schwarz suggeriert Eleganz und Wertigkeit, was gerade die für das B2B-Segment typischen, sehr hochpreisigen Produkte positiv untermauert.

Durch Farben die Kaufentscheidung nachhaltig beeinflussen

Ein Mensch entscheidet innerhalb von wenigen Sekunden, ob ihm ein Produkt zusagt oder nicht und diese Entscheidung beruht zu 90% auf der Farbe des Produktes. Dieser Fakt unterstreicht die herausragende Rolle der Farbwahl für eine B2B-Website. Denn eine falsche Farbgebung kann zu einer unerwünschten Wahrnehmung des Unternehmens führen. Das resultiert im schlimmsten Fall in einem Absprung von der Website und einer negativen Haltung gegenüber dem Unternehmen. Bei der Farbwahl gilt es also drei Punkte zu erfüllen: Sie passen zu Ihrem Unternehmen und den Werten, die Sie transportieren möchten. Ihre Zielgruppen können sich mit den eingesetzten Farben identifizieren. Und Sie unterstreichen die Wertigkeit Ihrer Produkte.

Fazit: Die Farbgebung ruft binnen weniger Sekunden unterbewusst Gefühle beim Nutzer hervor. Entweder Positive oder Negative. Insbesondere im B2B-Segment spielt Vertrauen in die Marke eine große Rolle, um die Kundenbindung zu erhöhen und Nutzer positiv in ihrer Kaufentscheidung zu beeinflussen. Wägen Sie also genau ab, welche Farben zu Ihrem Unternehmen, Ihren Kunden, Ihren Produkten und schlussendlich zu Ihrer Website passen.